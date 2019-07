Oficial: Marcano é reforço do FC Porto

Iván Marcano foi oficializado como reforço do FC Porto, esta quinta-feira, poucas horas depois de aterrar no Aeroporto Sá Carneiro , na Invicta.O defesa-central espanhol assinou um contrato válido por quatro épocas, ou seja, até 2023, e tem à sua espera a camisola número 5, a mesma que utilizou nos azuis e brancos na primeira passagem, entre 2014 e 2018."Tinha muita vontade de voltar. É bom estar finalmente aqui", disse no Estádio do Dragão.