Oficial: Otávio renova com o FC Porto até 2025

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Otávio para a renovação do contrato que ligava as partes até final da presente temporada. O vínculo foi estendido por mais quatro temporadas, ou seja, até 2025, evitando assim os azuis e brancos a perda de um elemento nuclear do plantel a custo zero.





Muito cobiçado nos últimos meses, com nomes como o Palmeiras e o Milan a surgirem como muito interessados em garantir os serviços do brasileiro, Otávio vai acabar por permanecer no FC Porto, emblema ao qual chegou em 2014/15, proveniente do Internacional, de Porto Alegre.Peça importantíssima da equipa portista desde a chegada de Sérgio Conceição, Otávio vê assim premiado o papel de indiscutível que atingiu.