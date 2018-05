O FC Porto comunicou este sábado à CMVM ter chegado a acordo com o Leicester para a venda a título definitivo do passe do lateral direito Ricardo Pereira, numa transferência feita a troco de 20 milhões de euros. De acordo com os dragões, o valor global da transação pode ascender aos 25 milhões, dependendo do cumprimento de certos objetivos que não foram revelados.A um ano do final do seu contrato com o FC Porto, o lateral direito rende um encaixe considerável aos portistas, que desta forma perdem o primeiro jogador desde a conquista do título de campeão nacional.

Autor: Fábio Lima