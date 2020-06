Oficial: Tomás Esteves renova pelo FC Porto

O FC Porto anunciou a renovação de Tomás Esteves até 2024. O vínculo do lateral-direito, de 18 anos, terminava no próximo ano mas as partes chegaram a acordo para o prolongamento do mesmo por mais três temporadas..





Após ter estado com um pé fora do Dragão em virtude de o seu contrato terminar no final da próxima temporada e sem expectativa de que viesse a prolongar o vínculo, o dossiê relativo ao lateral-direito, de 18 anos, conheceu um volte-face, com a confirmação a chegar esta sexta-feira à noite.Tomás Esteves está nos dragões desde 2011 e fez parte da geração que conquistou a Liga Jovem da UEFA.