Oficial: Toni Martínez reforça o FC Porto até 2025

O FC Porto oficializou, através dos seus meios oficiais, a contratação de Toni Martínez, avançado espanhol de 23 anos. O acordo é válido para as próximas cinco temporadas.





Toni Martínez dá o salto para o campeão nacional depois de ter feito uma época de muito bom nível ao serviço do Famalicão, onde assinou 14 golos num total de 39 encontros oficiais.Trata-se do terceiro reforço para a frente de ataque portista, depois das contratações do iraniano Mehdi Taremi e do brasileiro Evanilson.