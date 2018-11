Oito ausências no regresso aos trabalhos

O FC Porto regressou esta quinta-feira aos treinos após quatro dias de folga, numa sessão em que não contou com sete jogadores ao serviço das respetivas seleções, bem como o argelino Brahimi, autorizado pelo clube a ausentar-se.O plantel às ordens de Sérgio Conceição trabalhou no Olival sem Danilo Pereira, com a principal seleção portuguesa, Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite, nos sub-21, o maliano Marega, o nigeriano Chidozie e o congolês Mbemba.Brahimi esteve ausente, "devidamente autorizado pelo clube", sendo que no boletim clínico dos dragões continua a constar o nome do camaronês Aboubakar, ainda em tratamento.Por seu lado, o guarda-redes brasileiro Fabiano "evoluiu para treino integrado condicionado" e está mais próximo de recuperar.Os azuis e brancos voltam aos treinos na sexta-feira, de novo no Olival, num apronto à porta fechada, pelas 11 horas, que serve de preparação para a receção ao Belenenses, em 24 de novembro, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.