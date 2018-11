Oito internacionais e miniférias

Depois de um percurso imaculado nas últimas semanas, com sete vitórias em sete encontros, Sérgio Conceição premiou o seu grupo de trabalho com uma espécie de miniférias. No regresso ao trabalho, o técnico não poderá contar com oito elementos do plantel principal, que foram chamados pelos respetivos países.

Os ausentes serão Diogo Costa, Diogo Leite e Bruno Costa (sub-21 de Portugal), Mbemba (Congo), Danilo Pereira (Portugal), Brahimi (Argélia), Marius (sub-23 do Chade) e Marega (Mali). Assim, Felipe e Éder Militão ficam de fora dos eleitos do Brasil; Herrera e Corona não vão representar o México; e Maxi Pereira continua afastado das escolhas do Uruguai.

Desta feita, com a próxima partida agendada para dia 24, a receção ao Belenenses referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, o técnico azul e branco não deverá ficar muito limitado nas suas opções, pois os compromissos mais tardios dos portistas nas suas seleções estão marcados para dia 20, nomeadamente o de Danilo, pela Seleção Nacional.

Quanto ao período de descanso com que Sérgio Conceição presenteou o seu plantel, este estende-se até quinta-feira. São quatro dias livres consecutivos para os dragões, que poderão recarregar baterias depois de sete encontros no espaço de 23 dias. Até à viragem do ano civil, no espaço de cinco semanas, há mais oito partidas.