OLA do FC Porto diz que Sporting quebrou acordo de bilhetes

Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos (OLA) do FC Porto, recorreu ontem às redes sociais para prestar um esclarecimento relativamente ao preço dos bilhetes para o clássico de Alvalade, valor considerado elevado por alguns portistas (31 euros).





De acordo com o OLA, tudo se ficou a dever ao facto de o Sporting ter quebrado um acordo que existia entre os dois clubes e que permitia um preço mais baixo dos ingressos, tanto em Alvalade como no Dragão.

"Nos últimos anos havia um acordo entre os dois clubes para que o preço dos bilhetes fosse mais baixo em benefício dos adeptos dos dois clubes, tanto no jogo do Dragão como no de Alvalade. Este ano o Sporting não aceitou esse acordo, colocando o preço máximo possível", escreveu o dirigente, aproveitando para apelar ao apoio dos adeptos portistas no clássico. Recorde-se que os ingressos destinam-se a associados detentores de lugar anual e com a quota de novembro.