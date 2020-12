Oleg escolhe Olympiacos em vez de FC Porto

Oleg escolheu o Olympiacos em vez de FC Porto. O treinador português do conjunto do Pireu, Pedro Martins, contactou frequentemente o lateral, prometendo-lhe a titularidade na Grécia. Esse fator influenciou a visão do internacional moldavo, que optou pela proposta do clube grego.





O FC Porto exerceu o direito de preferência junto do P. Ferreira, igualou a proposta do Olympiacos mas o jogador teve a última palavra.Autor: Pedro Morais e Sotiris Milios correspondente na Grécia