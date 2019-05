Óliver acredita em deslize do Benfica: «No futebol pode acontecer de tudo...»

Óliver Torres mantém a esperança no bicampeonato para o FC Porto. Depois da goleada ao Nacional (0-4), o médio disse à Sport TV que espera boas notícias de Vila do Conde, onde o Benfica defronta o Rio Ave esta noite.Primeiro uma palavra de ânimo ao Nacional. Esperamos tê-los de volta à 1.ª divisão em breve. Sabíamos que ia ser um jogo difícil que tínhamos de dar o nosso melhor para conseguir os três pontos. Sabíamos da dificuldade que íamos ter e precisávamos de estar focados. Fizemos dois golos antes do intervalo e foi bom para estar tranquilos.Obviamente que pensámos no próximo jogo, mas estamos a olhar para ver o que acontece em Vila do Conde e esperamos que seja um bom jogo para nós. No futebol pode acontecer de tudo, as coisas podem mudar em cinco ou dez minutos e temos de fazer o nosso trabalho e acreditar sempre.O Sporting está a jogar bem e temos de dar o máximo para ganhar o jogo. Temos de esperar que aconteça o que acreditamos e oxalá possamos festejar o título de campeão.