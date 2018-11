Óliver brinca com Casillas: «Temos de aproveitá-lo porque já não lhe resta muito tempo»

Óliver Torres não tem dúvidas em afirmar que Iker Casillas é muito importante no balneário do FC Porto. O médio dos azuis e brancos falou sobre o compatriota numa entrevista à revista 'Dragões', sublinhando o papel do experiente guardoão."Nos momentos mais difíceis das épocas, nos jogos mais difíceis ou num momento em que se precisa do Iker, ele está lá. Tem essa experiência, por isso foi considerado o melho guarda-redes do Mundo e é uma sorte e um prazer que possa estar connosco. Temos de aproveitar, porque não lhe resta muito tempo, já está velho…", referiu entre sorrisos."Quando precisamos de uma palavra de apoio ou de uma ‘dura’, ele dá, como o Herrera ou o Maxi. A gente mais experiente, com mais peso, é necessária, não só para os bons mas também para os maus momentos", acrescentou Óliver.O FC Porto lidera o campeonato e o médio espanhol tem, naturalmente, o título na mira, mas reconhece que será mais difícil do que na época passada, onde o segredo foi trabalhar... como formigas."No início da época passada pouca gente acreditava em nós como candidatos ao título, mas nós, pouco a pouco, trabalhando em silêncio, como as formigas, fizemos muito ruído e nesta temporada sabemos das dificuldades que vamos ter para voltar a ser campeões", comentou."Vamos fazer tudo o que temos de fazer para voltarmos a ser felizes. Estamos no bom caminho", assegurou o espanhol.