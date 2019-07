Óliver deixa promessa: «O FC Porto vai lutar por todos os títulos»

Ao segundo dia de trabalho nesta pré-temporada, o espanhol Óliver Torres foi o porta-voz do plantel do FC Porto e, tal como Jesús Corona , a palavra de ordem foi a reconquista do título de campeão nacional. Assumindo ter saudades de estar junto dos seus colegas a trabalhar, o jogador de 24 anos traçou objetivos, deixou promessas e falou ainda do peso dos mais velhos neste FC Porto que sofrerá muita transformação."Já tínhamos saudades de estar aqui, nas férias sentimos falta do futebol. Queremos começar bem, treinar bem, focalizar nos pontos fortes da equipa, integrar os novos companheiros e fazer uma grande pré-época, porque isso é muito importante para fazer uma boa temporada", começou por dizer o espanhol, ao Porto Canal.E o que é uma boa temporada para o espanhol? O objetivo é claro... "Estamos aqui todos para o mesmo objetivo, para chegar ao nosso lugar, que é o primeiro. Trabalhamos com a ambição e a esperança de conquistar o título. A confiança e o espírito têm de ser sempre os melhores. O FC Porto vai lutar por todos os títulos, vamos ter uma equipa competitiva e temos de nos focar nisso, em transportar para o relvado o que o treinador nos passa. Com esse espírito, com os adeptos que estão sempre connosco, voltaremos a conquistar muitos títulos."De resto, Óliver falou ainda do peso dos mais velhos no plantel portista. "Os novos, os experientes, os mais velhos, somos todos iguais, a começar pelo Pepe, que está sempre a dizer que está aqui para ajudar, para aprender e para melhorar e para aprender. Esse tem de ser o exemplo não só para os novos mas para todos nós."Por fim, o espanhol destacou a importância de unir forças e vencer. "Quando falas do FC Porto, falas de ser campeão. Quando isso não acontece, tens de recuperar rapidamente o que é teu. Não só o campeonato. Vamos unir forças entre todos e voltar a ganhar."