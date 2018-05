Óliver tem uma relação muito próxima com os seus compatriotas do plantel e só tem elogios para os dois."Para todos, tanto jovens como mais velhos, é uma maravilha poder partilhar momentos com Casillas e aprender com ele. Às vezes é um pouco desmancha-prazeres, porque ganhamos um jogo, estamos felizes, e ele diz que não ganhamos nada e ainda falta muito. Iker encontrou a paz no Porto e agora é superfeliz", referiu o médio ao diário 'Marca', estendendo a cortesia a Marcano: "Leva dois anos a um nível brutal, ganhou muita confiança. Estou seguro de que tem capacidade para chegar à seleção espanhola."