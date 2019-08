Óliver e Galeno dão 14,5 milhões

Nesta altura a SAD portista vai ter de contar todos os tostões, e o facto é que no exercício de 2019/20 já constam duas vendas. Óliver Torres (11 milhões) no Sevilha e Galeno (3,5 milhões) para o Sp. Braga permitem um encaixe de 14,5 milhões de euros, aos quais há que somar cerca de 2 milhões pelo mecanismo de solidariedade respeitantes às transferências de João Félix para o At. Madrid e do lateral Danilo para a Juventus.