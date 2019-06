Óliver e Otávio mantêm forma

Com o regresso ao Olival ainda longe no horizonte, há quem não descure a forma física entre os elementos do plantel de Sérgio Conceição. Óliver Torres e Otávio, apesar de o tempo ser de descanso, mostraram-se ontem nas respetivas contas no Instagram em exercício. O cuidado extra com a forma física ao longo do período de férias é um dos pontos de honra dos quais Sérgio Conceição não abdica e que será, como é hábito, altamente escrutinado assim que o grupo voltar a reunir-se. Excluindo-se aqui os jogadores que têm planos especiais a cumprir tendo em conta, por exemplo, lesões que se encontram ainda em fase de recuperação, a generalidade dos jogadores é aconselhada a intensificar a sua preparação nas duas semanas anteriores ao regresso aos trabalhos.