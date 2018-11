Óliver está feliz e pensa na seleção

Óliver Torres está de bem com a vida e quer que assim seja pelo maior período de tempo possível. O suficiente para voltar a jogar pelo seu país, agora pela seleção principal.

"Claro que penso [em ser chamado por Luis Enrique]… Os jovens têm tido oportunidades. Eu trabalho cada dia para que as coisas aconteçam, pois representar a seleção é algo único", assumiu ontem o camisola 10, em entrevista à rádio espanhola Libertad FM. Voltar a Espanha, afirmou o médio, só mesmo para jogar pela La Roja, uma vez que mudar de clube não está nos seus planos. "Tenho muitas partidas importantes pelo FC Porto pela frente. A minha carreira está bem e quero continuar assim", disse, debruçando-se sobre as notícias do último verão que deram conta de um interesse do Betis nos seus serviços: "Há sempre rumores. Houve do Betis e de outras equipas. Preparei-me para esta época e estou muito contente aqui, sempre me trataram bem."

Quanto ao contexto competitivo do FC Porto, apesar da partida com o Schalke 04, da Champions, ser "muito linda", para já o foco "está no próximo jogo", com o Belenenses. "Vamos trabalhar ainda mais e melhor para continuar no bom caminho e concretizar os nossos objetivos", referiu Óliver, repartindo os louros pelo seu bom momento: "Estou a treinar bem, o técnico deu-me confiança e os meus companheiros também me ajudam. Agora há que ir crescendo até ao final. Isso é o mais importante."