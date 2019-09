Óliver explica saída do FC Porto: «Sentia que era o momento de dar um passo em frente»

Transferido no último defeso, Óliver Torres falou este domingo em entrevista ao 'AS' sobre a sua decisão de deixar o FC Porto para rumar ao Sevilha, numa opção tomada essencialmente pela necessidade que sentia de abraçar um novo desafio.





"Estava muito feliz no FC Porto. Sentia o clube como a minha casa, mas também sentia que era o momento de dar um passo em frente na minha carreira e que o Sevilha era a opção correta. Via-me capacitado para continuar a crescer aqui. Há diferenças na exigência, mas acaba por ser parecida, pois é máxima. Muda o contexto, mas a exigência é a mesma, por isso estou preparado", considerou o médio, que assumiu o papel de Julen Lopetegui na sua decisão."Foi o treinador que mais me marcou e aquele que melhor me conhece. Teria vindo na mesma mesmo que o Julen não estivesse cá, mas obviamente que ajuda saber que ele está cá. Talvez por isso me peça mais, porque me conhece e vai esperar sempre o máximo de mim. E ele sabe que cada vez que aposte em mim eu vou tentar ser o melhor", frisou.