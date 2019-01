Óliver: O projeto inacabado de Sérgio

Se são os jogadores que definem o modelo tático, também é verdade que aqueles têm de corresponder às dinâmicas coletivas para que a ideia geral de jogo subsista e cresça. Neste sentido, a evolução individual de Óliver foi preponderante para o crescimento da sua importância na equipa.Trabalhando o espanhol a pensar nas necessidades coletivas, tal como o faz com todos os seus jogadores, Sérgio Conceição já fez questão de, no passado, vincar publicamente a capacidade de adaptação de Óliver. "Não tem a ver com o castrar o que ele tem de melhor, mas com um jogo cada vez mais veloz, mais intenso. O Óliver melhorou muito em alguns aspetos, nomeadamente no jogo sem bola. [...] Não é fácil para ele, essas características não são as dele, mas tem feito um trabalho magnífico nesse sentido", disse Conceição, em novembro.Nem só as tarefas defensivas têm preenchido a mente de Óliver Torres nos últimos meses de trabalho. Sérgio Conceição pretende que o médio melhore também as suas ações atacantes, nomeadamente no ataque a zonas de finalização. As dificuldades que o espanhol tem sentido para ser feliz neste capítulo percebem-se no registo de... zero golos marcados em época e meia. Aliás, esta temporada, Óliver, Danilo Pereira e Bruno Costa são mesmo os únicos jogadores azuis e brancos que atuam do meio-campo em diante ainda com a folha de faturação em branco.