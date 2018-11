Óliver: «Os meus pais compravam-me chuteiras e não tinham dinheiro para comer»

Óliver Torres frisou a importância de agarrar as oportunidades quando elas surgem, como foi o seu caso no jogo da Taça de Portugal frente ao Vila Real. O médio do FC Porto explicou que estava focado em fazer o melhor possível nessa partida, ainda que contra um adversário de menor montra."É importante quando não estás a jogar agarrares a oportunidade que te dão como se fosse a última. Falo do jogo com o Vila Real, porque foi aquele em que comecei esta série de jogos a titular. Era um jogo com uma equipa dos distritais, mas para mim era como se fosse uma final da Champions. Encarei-o assim", referiu à revista 'Dragões'.Questionado sobre onde ia buscar forças quando não era opção para o onze de Sérgio Conceição, o espanhol lembrou aqueles que lhe são mais próximos: "À família, aos amigos, à namorada e, sobretudo, aos momentos em que eras pequenino, em que sofreste muito, em que os teus pais fizeram muitos esforços para que hoje pudesses estar aqui, para poderem comprar-te umas chuteiras e não tinham dinheiro para comer…".Óliver tem apenas 24 anos mas lembra-se bem de outro médio que passou pelo FC Porto e deixou marca: Deco. O lusos-brasileiro é mesmo uma referência para o espanhol."Lembro-me das épocas no FC Porto e também no Barcelona. É uma referência pela maneira de jogar e oxalá possa chegar a ser metade do que foi o Deco, que conquistou muitos títulos. Para mim seria uma honra conquistar tantos quantos ele conquistou no FC Porto. Dizerem-me que sou parecido com Deco para mim é um prazer, um orgulho, uma responsabilidade, mas trabalho para ser melhor todos os dias".