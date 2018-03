Do onze para a bancada. Sérgio Conceição guardou uma enorme surpresa para o jogo de ontem. Óliver tinha sido titular em Liverpool, mas a exibição menos conseguida do médio valeu-lhe uma saída do lote de 18 jogadores que, ontem, estiveram na ficha de jogo. O espanhol, à semelhança de Osório, estava convocado e até esteve no relvado do Capital do Móvel no início da partida, ao lado dos suplentes. Mas, a essa hora, já sabia que ia assistir ao jogo da bancada. Mesmo sem Danilo e Herrera, Óliver ficou fora das contas.

Quem mais beneficiou com isso foi Paulinho. O médio voltou a ser chamado depois de mais de um mês sem ser convocado, só que ainda não foi ontem que voltou a ser utilizado.