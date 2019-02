Óliver: «Somos os primeiros e eles é que têm de olhar para nós»

Óliver Torres comentou o empate frente ao V. Guimarães este domingo (0-0), considerando que foi um jogo contra "um adversário difícil", mas que a equipa fez o possível para chegar ao golo."Viemos à procura dos três pontos, sabíamos que ia ser difícil, num campo difícil, contra um rival difícil. Tentámos, tivemos as nossas oportunidades, eles tiraram-nos duas bolas sobre a linha de golo. A equipa trabalhou, esteve perto de vencer, vamos continuar a trabalhar e acreditar e manter este espírito, pois com este espírito chegaremos aonde todos queremos. Às vezes há jogos em que temos 3 oportunidades e fazemos 3 golos, hoje tivemos muitas e não conseguimos. Há coisas para trabalhar, mas a equipa tentou, lutou, mas não foi possível vencer. Vamos tristes, mas com vontade de trabalhar e chegar à próxima sexta-feira e ganhar o jogo", afirmou o médio portista.Apesar de ver os adversários, Sp. Braga e Benfica, aproximarem-se na classificação, Óliver Torres lembra que é o FC porto quem lidera o campeonato: "Estamos sempre e temos de continuar em alerta. Somos os primeiros e eles é que têm de olhar para nós. Nós temos de focar-nos no nosso trabalho e nos nossos jogos. Se vencermos todos somos campeões", afirmou."Dentro do grupo temos o sentimento de focar no trabalho e melhorar a cada dia. É essa a base. Vamos trabalhar pormenores que possam estar piores e melhorar a cada jogo. Cada jogo é uma final para nós."