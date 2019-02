Óliver: «Tinha muitas saudades de fazer golos»

Um ano e dez meses depois, o espanhol Óliver Torres quebrou o jejum de golos e, com um belo disparo, conseguiu voltar a celebrar. Um momento que o médio assume ter sido especial, até porque já tinha saudades de o fazer, isto num encontro com o Tondela no qual, no seu entender, o FC Porto assinou uma boa exibição."Foi um jogo difícil, num campo complicado, frente a um adversário bem trabalhado. Entrámos fortes, marcámos e realizámos um jogo consistente. Só fizemos três golos, mas criámos muitas ocasiões para fazer mais. Sabíamos da estratégia do Tondela e da eficácia do Tomané de cabeça. Procurar estar sempre juntos para anular esse sistema""Tinha muitas saudades de fazer golos. Tive várias ocasiões e hoje fiz um golo bonito. Muitas vezes dizem-me para arriscar mais. Fico contente por mim, mas também pela equipa porque deu mais tranquilidade ao grupo."O Sp. Braga muito difícil e trabalhar logo para encarar esse jogo da melhor maneira."