Óliver Torres à espreita

O dia de hoje, com o grupo a regressar aos trabalhos, será importante para perceber a evolução dos lesionados, nomeadamente no que diz respeito a Danilo Pereira. O médio foi substituído ainda na 1ª parte do duelo com o V. Setúbal, com uma entorse no tornozelo direito, não se sabendo ainda o tempo de paragem. No entanto, refira-se, está em causa o mesmo problema que afastou o internacional português dos relvados durante duas semanas em janeiro.

Caso se confirme a ausência do camisola 22 em Tondela, Óliver é a solução natural para atuar ao lado de Herrera, à semelhança do que aconteceu durante a partida com os sadinos. Há ainda Loum, reforço de inverno que ainda aguarda pela estreia. O ex-Moreirense não está inscrito na Champions mas pode ser opção no embate com os beirões.