Óliver Torres acredita em reencontro com o FC Porto: «Como jogador ou treinador...»

Foram quatro anos com a camisola do FC Porto vestida, mas Óliver Torres imaginava-se "muito mais tempo" no Dragão. O médio espanhol, de 26 anos, assume ter saudades dos azuis e brancos e não nega a vontade de um dia voltar. Nem que seja... noutro papel.





"É um clube do qual obviamente tenho muitas saudades, de toda a gente do clube, da cidade, dos adeptos ou de poder jogar no Dragão. De poder ganhar com o FC Porto e também perder com o FC Porto porque quando perdes com o FC Porto aprendes, dói muito e tornas-te melhor. Tenho a certeza que, em algum momento, nos vamos reencontrar. Sendo como jogador do FC Porto, como treinador do FC Porto ou como adepto porque serei um adepto para a vida toda. Tenho também a certeza que voltarei a encontrar-me com todos eles e que poderemos festejar coisas do nosso FC Porto", afirmou o jogador do Sevilha em entrevista ao jornalista Rémi Martins.E prosseguiu, desfiando memórias: "Para mim, o melhor momento foi quando festejámos nos Aliados [2018]. Foi incrível ver essa praça cheia, ter essa visão das pessoas e também ver a felicidade que havia lá. O FC Porto tem adeptos com esse sentimento muito forte pelo clube e essa mística e fazem-te compreender de forma muita rápida o que isso significa para eles. Entra dentro de ti e nunca sai. Quando estás na rua e eles dizem 'obrigado' ou quando vês a felicidade deles, são coisas que ainda arrepiam. Tive a oportunidade de viver muitos momentos bons e que vão ficar para sempre para recordar".Melhor recordação gostava Óliver de ter ficado da prestação dos dragões nesta edição da Liga dos Campeões. Os azuis e brancos caíram aos pés do Chelsea, nos quartos de final disputados em Sevilha (o médio viu ao vivo o jogo da 1.ª mão), mas o médio espanhol acredita que o FC Porto voltará "mais forte"."O jogo [ da 2.ª mão ] tinha sido totalmente diferente se o Porto tivesse marcado um golo na primeira mão . Se o Chelsea tivesse que jogar para ganhar, certamente que tinha sido outro tipo de jogo. Quando vi a eliminatória, soube que o FC Porto ia ter as suas oportunidades. Eles tiveram, mas o Chelsea tem jogadores que só precisam de uma ocasião para marcar. Isso faz toda a diferença no futebol. Dos jogadores do FC Porto, guardo a agressividade, a raça e o facto de nunca terem deixado de acreditar. Penso que faz parte da mística do FC Porto. Tenho a certeza que vão voltar a fazer um bom papel na Liga dos Campeões. Ontem (terça-feira), a forma de cair foi muita digna. Vai dar muita força para conseguirem o campeonato. Penso que vão conseguir o campeonato. [O golo de Taremi] Foi um grande golo e foi o golo que o FC Porto merecia antes de cair. Às vezes, tentamos muito e não conseguimos. Fica uma grande recordação. Vão voltar mais fortes. Tenho a certeza que, se o golo tivesse sido no minuto 75', o FC Porto tinha ido ao prolongamento e possivelmente passava a eliminatória", concluiu.