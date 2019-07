Óliver Torres despede-se do FC Porto: «Nunca é fácil sair de um lugar que se adora»

A aventura de Óliver Torres de dragão ao peito conheceu, na manhã desta segunda-feira, um ponto final. O médio foi oficializado como reforço do Sevilha, de Lopetegui, e confirmou o regresso a Espanha, o seu país natal, novamente para jogar num campeonato onde chamou a atenção ao serviço do Atl. Madrid.Ainda assim, na hora de dizer adeus ao Dragão, Óliver Torres não foi parco em palavras e, através das redes sociais, deixou uma longa mensagem de despedida ao universo azul e branco. Em tom emocionado e em jeito de agradecimento, o jogador espanhol passou em revista os quatro anos "especiais" que viveu no FC Porto."É um dia de sentimentos contraditórios para mim onde se misturam a tristeza de uma despedida juntamente com a ilusão de continuar a fazer aquilo que mais me faz feliz: jogar futebol. Nunca é fácil despedir-se de um lugar que adoras e que sentes como uma casa. Foram 4 anos especiais.Vivi numa cidade mágica, conheci pessoas incríveis, cumpri o sonho de ser campeão com esta camisola, compreendi toda a mística que rodeia o clube e senti a raça de dragão da minha pele. Mas, acima de tudo, conheci uns adeptos excecionais cujos mesmos sempre me fizeram sentir o seu apoio e carinho e em troca tentei devolver todo esse carinho com dedicação, esforço e trabalho", começou por escrever, deixando uma palavra particular a todos com que privou pelo caminho."Quero agradecer a toda a gente que me acompanhou durante este tempo, colegas de equipa, treinadores, funcionários do clube, roupeiros, cozinheiros, jardineiros,... A todos obrigado, fizeram-me crescer enquanto futebolista mas acima de tudo enquanto pessoa. Só posso desejar-vos toda a sorte do mundo nesta temporada que começa", acrescentou o médio, não esquecendo também os adeptos."E por último a vocês, aos adeptos do FC Porto e ao futebol, aos Super Dragões e coletivo, a todos um MUITO OBRIGADO por cada detalhe, cada sorriso, cada mensagem, cada conselho e por me tratarem sempre como um de vocês; um dragão. Durante todo este tempo, senti-me adorado e respeitado por uma claque exigente e leal como poucas, nunca deixando de apoiar a equipa. Por isso sempre digo que o maior património que este clube tem são vocês: os adeptos", prosseguiu.Fazendo um balanço positivo ao tempo que passou ao serviço do FC Porto, Óliver Torres deixou também a promessa de que continuará a torcer pelo clube doravante, garantindo que se despede apenas como jogador, mas não como adepto."Vou com a satisfação de que dei tudo por este emblema, respeitando sempre os valores que o fizeram grande. Peço-vos desculpa a cada um de vocês se alguma vez vos falhei, juro que sempre fiz tudo de coração uma vez que em todos esses momentos tentei ser a melhor versão de mim, tanto pessoal como profissionalmente. Hoje os nossos caminhos separam-se mas sempre haverá algo que nos une e isso é o sentimento pelo FC Porto. Despeço-me como jogador mas nunca como um adepto; isso será para sempre. Obrigado por tudo", concluiu.