Óliver Torres e a sua subida de rendimento: «Eu e o mister tivemos muitas conversas»

Óliver Torres tem sido um jogador em crescendo este ano e o médio espanhol explica que as conversas que teve com Sérgio Conceição foram determinantes nesse sentido. Na véspera de defrontar o Schalke 04, na Liga dos Campeões, o jogador só pensa na vitória e no consequente apuramento. Mas avisa que não será fácil."Olhamos para o Schalke 04 como um rival difícil, muito forte, para nós é o mais importante porque é o que vamos defrontar amanhã. Estão no 14º lugar na Bundesliga mas na Champions sofreram apenas um golo. Temos de dar o nosso melhor para conseguir a vitória.""A equipa trabalha bem, fez grandes jogos, temos a oportunidade de nos qualificarmos já amanhã, mas sabemos as dificuldades que vamos ter. Encaramos o jogo com a máxima concentração, sabendo sabemos que se fizermos o que temos de fazer conseguiremos a vitória.""O segredo de tudo é o trabalho, ter claro o que queremos em cada momento. A concentração, o rigor, a ambição que temos a cada dia são condicionantes suficientes para fazermos um grande trabalho. Houve momentos que não foram tão bons, mas mantivemos o foco e isso no final compensa.""Cada jogo é diferente, cada adversário também o é. Amanhã será um jogo difícil, eles precisam de pontuar e nós também, para nos qualificarmos. Os jogos decidem-se por pequenos detalhes.""É certo que eu e o mister tivemos muitas conversas, ele foi claro comigo, disse-me o que faltava para eu poder jogar. Tento treinar da melhor maneira, ajudar os companheiros e o meu foco continua a ser o mesmo, a minha vontade é aprender e continuar a melhorar. Se jogar amanhã, sejam 90, 60 ou zero minutos, vou apoiar a equipa como sempre fiz.""Todos estamos em crescimento. Tentei melhorar no aspeto defensivo mas também ofensivo, com assistências e golos. Tento trabalhar e tenho a certeza que os números vão chegar."