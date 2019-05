Óliver Torres: «Houve erros, mas os árbitros também são humanos»

Óliver Torres assumiu, esta segunda-feira, que a temporada que agora terminou não teve o fim desejado devido a variados fatores. O médio apontou que, nesta reta final, houve alguma falta de sorte nas hostes azuis e brancas, nomeadamente em alguns jogos que ditaram a perda de pontos, fez uma 'mea culpa' relativamente a exibições menos conseguidas pelo coletivo e apontou também alguns erros externos que, na sua ótica, acabaram por acontecer."A verdade é que tivemos pouca sorte... Mas faz parte, da vida, do futebol, agora temos de voltar mais fortes, sabendo que será difícil. No final depende sempre do nosso trabalho, da nossa vontade. Este tempo temos de refletir sobre o que aconteceu, o que temos de melhorar. Se mantivermos esta linha virão coisas positivas, começou por dizer à SportTV, detalhando, de seguida, o balanço."Cada pessoa tem uma opinião diferente. Tem um pouco a ver com tudo. Nós tivemos pontos de vantagem; tivemos jogos, como o de Guimarães em que não conseguimos marcar; alguns em que não estivemos tão bem... Há jogos em que o erro acontece, mas também é difícil para os árbitros. Eles erram, são humanos, acredito que não o façam por mal... Temos de nos focar nas 4 linhas, melhorar e recuperar o campeonato", acrescentou.A derrota na Taça foi o culminar de uma reta final amarga para os azuis e brancos e Óliver Torres não escondeu a frustração por não ter conseguido erguer a prova rainha, mais ainda por acreditar que os dragões seriam justos vencedores."Merecíamos muito mais. Nos penaltis não estamos a ter sorte, mas com acredito com trabalho e bom espírito isso vão mudar. Para o ano esperemos dar aos adeptos o que eles merecem. Foco desde o primeiro dia vai ser voltar ao nosso lugar, às nossas conquistas", frisou.Ainda antes de partir para férias, o médio não esqueceu Iker Casillas, colega de equipa e compatriota que, recorde-se, sofreu um enfarte do miocárdio no início do mês."Iker tem a sorte de, com 38 anos, ter ganho tudo. Viveu momentos muito felizes. Oxalá possa continuar connosco, é um exemplo, uma referencia e seria vital seguir connosco. Mas é uma coisa dele e da família... Se não continuar estou certo que continuará a apoiar-nos", concluiu.