Óliver Torres já está em Sevilha

Óliver Torres já se encontra em Sevilha para assinar pelo emblema andaluz. As imagens da chegada do médio foram colocadas a circular nas redes sociais e nas mesmas é possível ver o jogador na companhia de Monchi, diretor-desportivo do Sevilha.





Óliver, recorde-se, está muito próximo de ser oficializado como reforço de Lopetegui e assim confirmar a notícia adiantada porO criativo terá à sua espera um contrato válido por cinco temporadas.Eis o momento da chegada de Óliver: