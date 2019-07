Óliver Torres vai deixar o FC Porto para assinar pelo Sevilha

Óliver Torres é esperado esta noite em Sevilha para assinar contrato com o clube espanhol. O contrato será ao que tudo indica válido por cinco temporadas. O jogador integrará mesmo a comitiva que viajará segunda-feira para os Estados Unidos para fazer a segunda parte da pré-temporada.O valor da proposta é de 12 milhões de euros e chegou por intermédio de Jorge Mendes, cuja proximidade com Monchi, diretor desportivo dos andaluzes, já ficou patente através das reuniões que abriram caminho a uma sondagem por Pizzi, que não sairá da Luz.Óliver, de 24 anos, continuar sem se afirmar no FC Porto (titular apenas em 38 dos 67 jogos que realizou com Conceição) prejudica a cotação.O encaixe desta transferência será sempre direcionado para adquirir o tal médio de topo capaz de encher as medidas a Sérgio Conceição.