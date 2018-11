Óliver Torres: «Vamos ao Galatasaray para ganhar»

Óliver Torres referiu que o FC Porto fez "um bom jogo" diante do Schalke 04, sublinhando o esforço da equipa neste período da temporada."Depois do intervalo fizemos pressão mais alta, conseguimos ter mais posse, ganhar mais bolas e, no geral, foi um bom jogo. Tinha sido um jogo muito intenso, muito difícil, tentámos ficar tranquilos. No lance em que dou o penálti ficou 2-1, mas a equipa ficou tranquila e chegámos ao 3-1. Conseguimos ganhar, que era o objetivo principal.""Todos os jogos são para ganhar, vamos ao Galatasaray para ganhar, mas o mais importante agora é o jogo com o Boavista, que vai ser um jogo muito difícil, num campo complicado.A partir de amanhã vamos pensar no campeonato e nesse jogo que é muito importante para nós"."Feliz por poder ajudar a equipa, hoje tive uma assistência e um penálti. Infelizmente acontece. Vou trabalhar mais e melhor para que o treinador continue a confiar em mim e os meus colegas também e para ajudar a equipa que é o mais importante."