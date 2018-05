Continuar a ler

Questionado sobre uma eventual saída do Dragão, nomeadamente um possível regresso a Espanha, Óliver preferiu focar-se no presente: "Agora não penso nisso. Primeiro vou de férias, que é muito importante. Estou feliz aqui e tenho de trabalhar para tudo o que vier aí".Por fim, o espanhol deixou o desejo de ver Iker Casillas continuar no FC Porto, apesar de o guarda-redes estar agora em final de contrato com os dragões."Se Casillas vai ficar? Neste momento posso confirmar que... daqui a pouco vamos jogar pádel. Não sei, logo me contará. Mas espero que fique aqui connosco. Ter Iker na equipa, pelo que é e representa, é uma sorte. Tudo o que seja continuar a aprender com ele será bom para mim", concluiu.