Onze com vários regressos

Depois de ter mudado várias peças do jogo com o Benfica para o duelo da Taça, com o Ac. Viseu, Sérgio Conceição voltou a proceder a muitas alterações para o embate com o Vitória. Um rol de trocas que começou na baliza. Assim, Diogo Costa foi novamente relegado para o banco, dando o lugar a Marchesín, habitual titular em jogos do campeonato; Corona recuou para a direita da defesa, para o lugar de Manafá, depois de ter jogado a extremo na Taça; Diogo Leite saiu do eixo para a entrada de Marcano; e Vítor Ferreira e Nakajima deram a vez a Sérgio Oliveira e Marega.