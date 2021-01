Onze do FC Porto com mexidas à vista para a Taça de Portugal

Depois de alguma folga, voltam esta semana os microciclos de três dias entre jogos e, com isso, volta a falar-se em rotatividade. Sobretudo porque estará pela frente um jogo da Taça de Portugal que antecede um clássico com o Benfica para o campeonato, o que levará, por certo, Sérgio Conceição a fazer algumas mexidas no onze mais habitual.

Desde logo na baliza, onde Diogo Costa é o dono do lugar nas taças. Porém, as alterações devem chegar a outros sectores, com Pepe, por exemplo, a espreitar um regresso à titularidade depois de ter voltado em Famalicão após um período em que teve problemas físicos. Até para ganhar ritmo para o duelo com as águias.

No ataque, as limitações de Corona e Taremi em Famalicão podem abrir vaga para Luis Díaz e Toni Martínez ou Evanilson.