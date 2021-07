Orbelín Pineda já terá uma oferta do FC Porto

Orbelín Pineda foi colocado na rota do FC Porto. A notícia foi avançada pelo jornal mexicano ´Récord', que juntou o Celta de Vigo e o Veneza, recém-promovido à Serie A italiana, ao lote de clubes interessados no extremo-esquerdo, de 25 anos.





De acordo com o mesmo artigo, tanto os dragões como os outros clubes já apresentaram propostas para contratar o internacional mexicano, estando os seus representantes nesta altura em Portugal para tomar contacto mais de perto com essas ofertas.O extremo, que neste momento está com o portista Jesús Corona a preparar a participação na Gold Cup, só tem contrato com o Cruz Azul até dezembro, pelo que neste momento já pode comprometer-se com qualquer clube sem que o Cruz Azul receba pela transferência em janeiro de 2022.Dessa forma, caso não chegue a acordo com Pineda, o emblema mexicano terá de transferir o jogador nesta janela de mercado para obter um encaixe financeiro.