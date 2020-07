«Orgulho enorme»: As mensagens dos filhos para Sérgio Conceiçao

Sérgio Conceição viveu quarta-feira um dia especial com a conquista de mais um título de campeão nacional ao serviço do FC Porto. E num momento especial não podiam faltar as mensagens dos filhos que vincaram o orgulho no treinador dos dragões.





"Não preciso muitas palavras .... Campeões, orgulho enorme em ti. Amo-te, sempre, sempre, sempre juntos", partilhou Moisés Conceição, um dos seus 5 filhos, no InstagramJá Francisco Conceição partilhou uma imagem de quando era criança e escreveu também na referida rede social: "O tempo passa mas o Porto continua campeão! Desde o dia em que nasci..."Em análise àquela que foi uma temporada com muitos altos e baixos, o treinador do FC Porto realçou a "união do grupo de trabalho", dedicando a conquista do título à sua família e não esquecendo ainda a final da Taça de Portugal, diante do Benfica, aquele que é agora "o jogo mais importante" para a equipa da cidade Invicta."Gostava de dedicar à minha família que sofre muito. À minha mulher, aos meus filhos e aos meus pais, principalmente pela luta que tiveram para me dar este espírito de luta."