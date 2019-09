Os 20 anos anos na baliza de uma lenda chamada Iker Casillas: «Que venham muitos mais!»

Iker Casillas assinalou esta quinta-feira o dia em que realizou o seu primeiro jogo oficial como guarda-redes profissional de futebol. A estreia do guardião espanhol aconteceu com a camisola do Real Madrid, a 12 de setembro de 1999, precisamente há 20 anos, numa partida do campeonato espanhol em que os blancos empataram com o Athletic Bilbao (2-2).





"12 de setembro, uma data especial para mim. Um dia em que tive a sorte de me estrear como profissional de futebol na maior equipa que existe. Foram muitos nervos e também muitas emoções. Passaram-se 20 anos, nem mais nem menos. Que venham muitos mais!", escreveu o ex-internacional espanhol nas redes sociais.