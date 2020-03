Os convocados do FC Porto para o jogo com o Santa Clara: Zé Luís é ausência notada

Zé Luís é a ausência principal no lote de 21 jogadores convocados por Sérgio Conceição para a partida do FC Porto em casa do Santa Clara, na segunda-feira (19h30), para a 23.ª jornada da Liga NOS.





Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye;Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Mbemba, Wilson Manafá e Alex Telles;Médios: Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Loum, Otávio, Romário Baró, Tecatito Corona e Nakajima;Avançados: Marega, Soares, Aboubakar e Fábio Silva.