Os elogios de Conceição a Pepe: «Foi muito fácil entregar-lhe a braçadeira»

Depois da saída de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain, a braçadeira de capitão saltou para o braço de Pepe, experiente defesa-central de 37 anos.





"Como todos sabem é um excelente profissional, um homem de balneário e um grandíssimo atleta no verdadeiro sentido da palavra, pois percebeu claramente que um jogador para se manter a um alto nível como ele continua com 37 anos é preciso muito mais do que duas horas de treino no Olival", referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa."O Pepe é esse profissional, que entende que há horas de descanso fundamentais fora do treino habitual, horas de sono, as refeições... Tem um caráter fantástico e uma dedicação enorme. Foi muito fácil entregar-lhe a braçadeira de capitão e para mim é um orgulho poder tê-lo como jogador e depois de também ter tido a oportunidade de tê-lo ao meu lado enquanto jogador", acrescentou.