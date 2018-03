FC Porto e Inglaterra são duas coisas que não se dão nada bem. Pela 19.ª vez, os dragões deixaram terras de Sua Majestade sem o triunfo na bagagem, num registo que conta com 16 derrotas e, agora, três empates. O aspeto positivo para os portistas no meio disto tudo é que nas outras épocas em que jogaram e empataram em Inglaterra acabaram por se sagrar campeões nacionais. Foi assim em 2003/04, com José Mourinho, e mais tarde, em 2008/09, com Jesualdo Ferreira. Essas duas igualdades foram ambas conseguidas no terreno do Man. United. Em Anfield, o resultado de ontem foi o primeiro positivo dos dragões, depois de duas derrotas, uma por 4-1 e outra por 2-0.