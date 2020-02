Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do FC Porto um a um: goleadores de risco Quis o destino que fossem os três jogadores à bica de amarelos a resolverem a partida, com três golos em nove minutos. Bem a tempo da desejada gestão, feita do banco para dentro e de dentro para o banco. Fácil





• Foto: Paulo Calado