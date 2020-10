Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do FC Porto um a um: liderança imperial A equipa rapidamente se recompôs do golpe imposto por Nuno Santos, beneficiando da magia de Luis Díaz e Corona para virar o jogo, mas Pepe e Marchesín não chegaram para segurar a vantagem. Com as substituições, os dragões perderam chama até cederem o empate





• Foto: Paulo Calado