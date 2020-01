Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do FC Porto um a um: o calcanhar de Otávio Exibição tão cinzenta como suficiente para cumprir a obrigação de seguir em frente na Taça de Portugal. Os dragões tiveram de aturar uns poveiros raçudos, mas concretizaram no tempo certo a diferença no marcador





• Foto: José Gageiro / Movephoto