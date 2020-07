Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do FC Porto um a um: um banco 5 estrelas Depois de uma 1.ª parte competente, dragões soltaram-se depois do intervalo e contaram com dois suplentes de luxo para dar forma à goleada. Fábio Vieira e Luis Díaz abrilhantaram mão-cheia rumo ao desejado título





• Foto: José Gageiro/Movephoto