Os parabéns de Eusébio que deixaram Artur orgulhoso

Para além da histórica exibição de Milão, onde driblou Paolo Maldini antes de marcar o seu primeiro e mais importante golo na Champions, Artur recorda com orgulho o tento e a exibição que fez na Luz, na goleada por 5-0, para a Supertaça. Uma noite de inspiração que lhe valeu um cumprimento especial.





"Foi um jogo fantástico. No final, quando estava a ir pelo corredor, passei pelo Paulo Autuori, que era o treinador, o dirigente Gaspar Ramos e o Eusébio. Este deu-me os parabéns pelo golo e pela vitória. Receber os parabéns de alguém como Eusébio marcou bastante", lembrou o brasileiro, na FC Porto TV, brincando, depois, relativamente aos seus duelos com o guarda-redes do Benfica: "Gostava do Preud’homme, porque lhe marcava sempre golos..."