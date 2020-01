Os títulos, o camião e o invejoso: Francisco J. Marques dá os parabéns a Pinto da Costa

Francisco J. Marques deixou uma mensagem nas redes sociais de parabéns a Pinto da Costa, no dia em que o presidente do FC Porto comemora o seu 82.º aniversário, e enalteceu a quantidade de títulos que o clube já conquistou sob a égide do líder portista.





Parabéns ao melhor de todos nós, o homem que criou as condições para conquistarmos títulos que nem em sonhos admitiríamos. Mais de mil, juntando todas as modalidades. Podia comprar um camião para os guardar mas algum invejoso ainda lho roubava pic.twitter.com/PHoUTA7m7T — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 28, 2019

