Osorio desejado pelo Trabzonspor

Devolvido pelo Zenit e sem perspetivas de ser integrado no plantel do FC Porto, Yordan Osorio aguarda agora por decisões relativamente ao seu futuro. O canal de televisão BeIn Sports noticiou que os turcos do Trabzonspor estão interessados nos serviços do internacional venezuelano, de 26 anos, para reforçar a sua defesa.





De acordo com o mesmo artigo, o clube onde jogam os portugueses João Pereira e Edgar Ié desejam Osorio por empréstimo, com opção de compra, vendo nele uma boa opção não só para o sector recuado, como também para o meio-campo, posição que chegou a ocupar no Tondela. Recorde-se que o venezuelano tem contrato com o FC Porto até 2022 e o investimento da SAD na compra do seu passe foi de 3,5 milhões de euros.

Outro jogador que tem contrato com os dragões é Saidy Janko. O lateral-direito suíço, de 24 anos, acabou o empréstimo ao Young Boys e tem ordem para regressar à base, embora seja pouco provável que se junte ao plantel liderado por Sérgio Conceição. Com ligação aos portistas até 2022, Janko tem vários pretendentes na Europa, como resultado da boa temporada que fez pelos tricampeões da Suíça.