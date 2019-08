Osorio falhou treino do FC Porto e poderá estar de saída

Yordan Osorio falhou o treino do FC Porto, na manhã desta sexta-feira, e poderá estar de saída do Dragão. O defesa-central venezuelano surge como "ausente" na nota publicada pelo emblema azul e branco no site oficial, tendo sido, de acordo com a mesma fonte, "devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais".





Recentemente regressado ao Dragão depois de uma temporada emprestado ao V. Guimarães, Osorio não conseguiu encontrar ainda espaço nas opções de Sérgio Conceição, pelo que a sua partida é, por esta altura, o cenário mais provável.De resto, o FC Porto deu ainda a conhecer as situação clínicas de Loum e de Sérgio Oliveira, que permanecem inalteradas. O médio senegalês prossegue em regime de treino integrado condicionado, ao passo que o português voltou a fazer tratamento e ginásio.