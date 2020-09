Osorio volta a treinar pelo FC Porto

O treino do FC Porto, esta terça-feira, teve uma grande novidade. Osorio, defesa-central que tem sido apontado com insistência à saída e que foi, inclusive dado como certo na Turquia, integrou os trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.





Recorde-se que, nos últimos dias, o jornal 'Fanatik' escreveu que o venezuelano estava a caminho do Trabzonspor e que apenas faltava solucionar uma última questão junto do FC Porto.De resto, Sérgio Conceição contou com Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Gonçalo Machado (dos sub-19), Alex Telles, Carraça, Osório, Manafá, Mbemba, Tomás Esteves, Zaidu, Loum, Romário Baró, Uribe, Aboubakar, Luis Díaz, Marega, Otávio, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.Nakajima realizou trabalho de ginásio e exercícios de treino condicionado. Marchesín, Mouhamed Mbaye, Marcano e Fábio Vieira continuam a recuperar de lesão.Danilo, Sérgio Oliveira, Pepe, Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira, João Mário continuam nas seleções.