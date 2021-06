Otávio abriu as portas a Alex Telles e teve direito a um presente

Um dia depois de ter sido associado a um regresso ao FC Porto, Alex Telles esteve esta terça-feira em confraternização com um ex-colega de equipa nos dragões, Otávio. Os dois jogadores estão a gozar o período de férias na zona de Porto Alegre, no Brasil, e aproveitaram o dia para voltarem a estar juntos, num encontro que aconteceu na casa do agora luso brasileiro Otávio.





"Sempre bom ver-te, irmão. Estamos juntos sempre", escreveu o criativo dos dragões junto de uma fotografia partilhada no Instagram, onde posa ao lado de Alex Telles com uma camisola do Man. United oferecida pelo ex-jogador do FC Porto.