Otávio admite viver a melhor época: «Nunca me escondo do jogo»

Peça fulcral na estratégia de Sérgio Conceição, Otávio não esconde que esta temporada está a ser a melhor da sua carreira. O criativo, de 25 anos, deu uma entrevista ao site brasileiro 'globoesporte' e frisou que é importante ter a confiança do treinador.





"Os números mostram que estou sempre a procurar ajudar a equipa em todos os momentos. Muitas das vezes, a minha ação até pode não ocorrer da melhor forma, mas estou sempre a tentar fazer o meu melhor e nunca me escondo do jogo. Está sendo, sem dúvidas, a minha melhor temporada. Por estar sempre a jogar e por conseguir manter um bom nível. Não com muitos golos, é verdade, mas com um papel diferente. É sempre bom estar a jogar e ter uma sequência de jogos como esta que estou tendo, mostra que confiam em mim", considerou Otávio, que esta temporada leva 10 assistências e um golo marcado nos 38 jogos que realizou pelo FC Porto.O campeonato foi interrompido a 10 jornadas do fim, numa altura em que os dragões lideravam de forma isolada. Ainda que o futuro seja incerto, Otávio acredita que vai haver possibilidade de terminar aquilo que foi começado. "Primeiramente espero que tudo isso passe de verdade e que possamos voltar a fazer o que mais gostamos. Falando de campeonato, vai ser uma reta final difícil e que só depende de nós para sermos campeões. Vamos fazer de tudo para isso", atirou o camisola 25, explicando ainda como tem sido trabalhar longe do Olival: "É estranho treinar em casa e não ter aquele clima que temos no clube, mas estamos cada um focado em voltar com a melhor forma. Tenho a companhia da minha esposa, que me ajuda nos treinos, e os meus filhos, que acompanham também. É sempre bom ter a família em todos os momentos."